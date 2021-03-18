Курсирование поезда "Интерсити+" Киев - Славское продлили на весну и лето

В "Укрзализныце" принято решение продлить курсирование поезда "Интерсити+" № 745 Киев - Славское на майские праздники и лето. Поезд будет называться "Бойковский экспресс".

Об этом заявил директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время презентации планов компании относительно летних перевозок, сообщает пресс-служба УЗ .

"Идем навстречу развитию внутреннему туризму и вводим курсирование скоростного поезда Интерсити+ № 745 Киев - Славское весной и летом. Также решили переименовать этот поезд с "Лыжного экспресса" на "Бойковский экспресс", поскольку Карпаты могут дарить множество туристических и спортивных возможностей не только зимой", - сказал Перцовский.

Руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" рассказал о планах компании по развитию скоростного железнодорожного сообщения. В частности, рассматривается техническая возможность назначения Интерсити+ между Харьковом и Днепром с возможностью продления до Мелитополя, сообщили в пресс-службе.