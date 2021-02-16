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У Франції проведуть масове COVID-тестування через "британський" штам

Новость на русском → Париж, Вівторок 16 лютого 2021 14:51
У Франції проведуть масове COVID-тестування через "британський" штам Фото: тестування на коронавірус (freepik)
Автор: РБК-Україна

У французькій громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус. У регіоні частка випадків "британського" штаму коронавірусу серед перевірених позитивних тестів досягла 70%.

Про це повідомляє BFMTV.

Кампанія буде проходити 18 і 19 лютого. Тестування буде безкоштовним, приходити в пункти можна буде без попереднього запису.

"В додаток до звичайної перевірки, мета цієї кампанії - спростити доступ до тесту, щоб його можна було здати якомога ближче до дому і роботи, щоб заохотити людей приходити тестуватися", - розповіли в регіональному Агентстві громадського здоров'я.

Тестування будуть проводити швидкими тестами на антиген, які дозволять дізнатися результат за 15-20 хвилин. У разі позитивного тесту, людей для уточнення результату відправляти на ПЛР-тестування.

Також в органах охорони здоров'я прийняли рішення виділити громадам Дюнкерка і Про-де-Франс додаткові дози вакцини від коронавірусу.

Нагадаємо, у Франції лікарі зафіксували випадок повторного зараження людини "південноафриканським" штамом коронавірусу. І другий період хвороби пройшов складніше ніж перший.

Крім цього, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.

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