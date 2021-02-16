У Франції проведуть масове COVID-тестування через "британський" штам
У французькій громаді Дюнкерк проведуть масове тестування на коронавірус. У регіоні частка випадків "британського" штаму коронавірусу серед перевірених позитивних тестів досягла 70%.
Про це повідомляє BFMTV.
Кампанія буде проходити 18 і 19 лютого. Тестування буде безкоштовним, приходити в пункти можна буде без попереднього запису.
"В додаток до звичайної перевірки, мета цієї кампанії - спростити доступ до тесту, щоб його можна було здати якомога ближче до дому і роботи, щоб заохотити людей приходити тестуватися", - розповіли в регіональному Агентстві громадського здоров'я.
Тестування будуть проводити швидкими тестами на антиген, які дозволять дізнатися результат за 15-20 хвилин. У разі позитивного тесту, людей для уточнення результату відправляти на ПЛР-тестування.
Також в органах охорони здоров'я прийняли рішення виділити громадам Дюнкерка і Про-де-Франс додаткові дози вакцини від коронавірусу.
Нагадаємо, у Франції лікарі зафіксували випадок повторного зараження людини "південноафриканським" штамом коронавірусу. І другий період хвороби пройшов складніше ніж перший.
Крім цього, у Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів на коронавірус. Оскільки експерти вважають, що у них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.