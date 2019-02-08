Курсу долара на міжбанку піднявся вище рівня 27 грн/долар

Долар подорожчав на 19 копійок

Курс доллара на межбанке в продаже 8 февраля 2019 года вырос на 19 копеек до 27,17 грн/доллар, курс в покупке до 27,12 грн/доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 30,79 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1200 - 27,1700 грн/доллар, евро 30,7405 - 30,7944 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4131 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1200 27,1700

EUR/UAH 30,7405 30,7944

RUB/UAH 0,4119 0,4131

Напомним, 7 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9500 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,5747 - 30,6061 грн/евро, российский рубль 0,4086 - 0,4093 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 8 февраля составило 26,87 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8776 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 7 февраля (26,9591 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,89 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 11 февраля установлен на таком уровне: 2689,9993 гривен за 100 долларов (-0,4738 гривен).