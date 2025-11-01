Курс продолжит расти? Что будет с долларом в ноябре и стоит ли покупать валюту

Почему доллар растет

В октябре курс доллара в Украине увеличился на 83 копейки. 1 октября Национальный банк Украины оценивал американскую валюту в 41,14 гривны. По состоянию на 31 октября официальный курс доллар уже составлял 41,97 гривны. Это не рекордный показатель в 2025 году, самый дорогой доллар в этом году был в январе – 42,28 гривны.

С октября 2023 года в Украине введен режим управляемой гибкости курса доллара США. Цена валюты формируется во время торгов на межбанковском валютном рынке. При этом НБУ является ключевым игроком на этом рынке. Регулятор может покупать или продавать валюту из резервов, чтобы сдерживать чрезмерные колебания курса.

Рост курса доллара в октябре – это "управляемая девальвация" гривны, которую проводит НБУ, отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в своей заметке в Facebook. Резервы для сдерживания курса есть, но Нацбанк начал их беречь. Регулятор вмешивается, когда считает нужным, пояснил эксперт.

"Наступит момент, когда НБУ скажет – "стоп", потому что это уже переходит в панику и девальвация очень быстрая", - добавил он.

Давление на курс доллара также создавало активное обсуждение позиций МВФ на НБУ по девальвации гривны. "Это было дополнительным драйвером нервозности и интереса покупателей к валюте", - подчеркнул эксперт.

Пункт обмена валют (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на дискуссии Нацбанка с МВФ относительно курсовой политики ситуация остается контролируемой, успокоил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Это не стало побуждением к бешеному всплеску спроса. НБУ имеет достаточно оснований удержать ситуацию под контролем", - прокомментировал Лесовой РБК-Украина.

Осенью спрос на доллар традиционно растет из-за активности импортеров. Сейчас спрос на валюту немного больше, чем объем предложения – на 10-15%. Национальный банк продолжит проводить валютные интервенции, чтобы балансировать ситуацию, пояснил Лесовой.

Каким будет курс доллара и евро в ноябре

В течение всего ноября валютный рынок в Украине может оставаться напряженным, считает Лесовой. Прежде всего, на курсы валют будет влиять формирование госбюджета на 2026 год, где заложен ориентировочный курс доллара на уровне 45,7 гривны. Кроме того, важную роль играют объемы международной помощи на 2026 год, добавил эксперт.

На ожидания относительно курса будет влиять и инфляция. В сентябре потребительские цены выросли в среднем на 0,3%, а по итогам октября банкир прогнозирует прирост на 0,5-0,7%.

Еще один важный фактор - война и проблемы в энергетике. Вражеские удары по энергетической инфраструктуре создают дополнительные риски для бизнеса и экономики, что влияет на валютный рынок, пояснил эксперт.

В ноябре-декабре ожидается умеренный рост доллара и евро. По прогнозам Тараса Лесового, американская валюта будет колебаться в пределах от 41,8 до 42,5 гривны, а европейская – от 48,5 до 50 гривен. "Вероятны небольшие колебания, но резких не будет. Периоды роста будут сменяться затишьем", - отметил он.

Гражданам не стоит поддаваться паническим настроениям и скупать валюту. По словам банкира, лучшая стратегия сейчас – действовать взвешенно и не поддаваться эмоциям. "Лучший подход сейчас – спокойно планировать расходы и избегать эмоциональных действий", - подытожил Лесовой.