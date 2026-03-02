Курс валют изменился: обменники и банки обновили ценники на доллар и евро

Главное:

Обменники: Доллар прибавил +3 копейки, курс покупки составляет 43,23 грн.

Доллар прибавил +3 копейки, курс покупки составляет 43,23 грн. Банки: Валюта наоборот подешевела - средний курс доллара упал на 8 копеек (до 43,40 грн).

Валюта наоборот подешевела - средний курс доллара упал на 8 копеек (до 43,40 грн). Евро: Стабилен в обменниках (51,30 грн), но в банках курс продажи снизился на 10 копеек.

Стабилен в обменниках (51,30 грн), но в банках курс продажи снизился на 10 копеек. Банковские лидеры: Самый дешевый доллар в кассах - у ПриватБанка (43,30 грн), самый дорогой безналичный - у Ощадбанка (43,50 грн).

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 2 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,23 гривны при покупке. Это на три копейки больше курса по состоянию на пятницу, 27 февраля. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,12 (+2 коп).

Относительно курс евро, валюта по состоянию на утро держится на уровне пятницы. Купить евро сегодня можно по среднему курсу в 51,30 гривну, а сдать по 51,10 гривны.

Курс валют в банках

В банках курс валют несколько снизился по сравнению с данными на 27 февраля. Средний курс доллара в банках для покупки составляет 43,40 (-8 коп) гривны, а сдать валюту можно по 42,95 (-5 коп) гривны. Евро сегодня стоит 51,37 (без изменений) гривну при покупке и 50,70 (-10 коп) гривен - курс для сдачи валюты.

В частности, в ПриватБанке доллар сегодня можно купить по 43,30 гривны в кассах и 43,48 гривен - для карточек. Евро же в кассах "Привата" стоит 51,30 гривну, а за безнал - 51,28 гривну.

Ощадбанк продает доллар в кассах по 43,40 гривны, а для безнала - 43,50 гривен. Евро в кассах "Ощада" можно купить по 51,35 гривны, а безнал - 51,45 гривну.

Monobank держит курс доллара на уровне 43,47 гривен, а евро - по 51,27 гривны.