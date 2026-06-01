ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Финансы

Курс валют после выходных: сколько стоят доллар и евро в первый день лета

10:05 01.06.2026 Пн
3 мин
Где сегодня выгоднее всего купить и продать валюту
aimg Анастасия Мацепа
Курс валют после выходных: сколько стоят доллар и евро в первый день лета Фото: банки и обменники обновили курс валют в начале июня (НБУ)
Не жди перемен – готовься к ним! Фильтруй валютные колебания с РБК-Украина в Google

В начале июня доллар остается стабильным в большинстве банков и обменников. В то же время евро продолжает удерживаться вблизи отметки в 52 гривны и в отдельных банках уже достиг этой границы.

Где сегодня выгоднее обменять валюту и какие курсы предлагают крупнейшие банки, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Курс валют на старте лета: готовиться ли украинцам к резким скачкам доллара

Главное:

  • Доллар в обменниках: покупка - 44,20 грн (-5 коп), продажа - 44,10 грн без изменений.
  • Евро в обменниках: покупка - 51,80 грн (+4 коп), продажа - 51,60 грн (+5 коп).
  • В банках доллар преимущественно продают в диапазоне 44,43-44,60 грн.
  • Евро в ряде банков уже стоит 52 грн и выше.
  • Самый низкий курс продажи доллара среди банков предлагает Monobank.

Курс валют в обменниках

Обменные пункты в начале нового месяца почти не изменили курс доллара. По данным портала Minfin, средний курс покупки американской валюты снизился на 5 копеек - до 44,20 гривны. Курс продажи остался на уровне пятницы - 44,10 гривны.

Евро, наоборот, вернулось к росту. Купить европейскую валюту сегодня можно в среднем за 51,80 гривны, что на 4 копейки больше, чем в конце прошлой недели. Курс продажи вырос на 5 копеек - до 51,60 гривны.

Курс валют после выходных: сколько стоят доллар и евро в первый день лета

Фото: курс валют в обменниках на 1 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках резких изменений также не произошло, хотя отдельные учреждения скорректировали курсы евро.

ПриватБанк оставил курс доллара без изменений. В отделениях американскую валюту продают по 44,45 гривны, а карточный курс составляет 44,44 гривны.

Евро в отделениях банка стоит 51,95 гривны, что на 10 копеек больше по сравнению с пятницей. Для карточек курс продажи поднялся до 52 гривен.

Ощадбанк также не менял курс доллара. В "Мобильном Ощаде" американскую валюту продают по 44,45 гривны, а для карточек - по 44,55 гривны.

Евро в мобильном приложении стоит 51,85 гривны (+5 коп), а карточный курс продажи вырос до 52,05 гривны (+10 коп).

''ПУМБ' ' продолжает удерживать один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс продажи составляет 44,40 гривны.

Евро в кассах банка продают по 52 гривны, курс остается одним из самых высоких на рынке.

Monobank оставил курс доллара почти без изменений - 44,43 гривны за продажу. Евро продают по 52 гривны, а курс покупки составляет 51,30 гривны.

Где дешевле купить валюту?

Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,20 грн. Среди банков самый низкий курс продажи предлагает Monobank - 44,43 грн.

Евро: самый низкий курс среди банков сейчас в Ощадбанке - 51,85 грн в "Мобильном Ощаде". В то же время в Monobank и ПУМБ курс уже достиг 52 грн.

Где выгоднее сдать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас в обменниках - 44,10 грн. Среди банков самый выгодный курс предлагает Ощадбанк - 44,05 грн.

Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,60 грн. Среди банков самый высокий курс покупки держат Ощадбанк и Monobank - по 51,30 грн.

Читайте также: Больше не в доллары: куда инвестируют самые богатые семьи планеты

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Финансы Курс доллара Курс евро
Новости
Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина
Не только наступление на Донбассе: источники РБК-Украина назвали возможные планы Путина
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны