Курс валют на 29 апреля: доллар в обменниках пошел вверх, а евро в банках дешевеет

09:54 29.04.2026 Ср
3 мин
Где самые низкие "ценники" на валюту сегодня?
aimg Ирина Гамерская
Фото: обменники и банки обновили курс валют (Getty Images)

Ситуация с валютой утром среды изменилась: евро в украинских банках начало терять в цене, тогда как доллар в обменниках демонстрирует рост.

Какие ценники установили финучреждения в кассах и для карточных расчетов и где сегодня самый выгодный курс - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар в обменниках: Средняя цена продажи поднялась до 43,95 грн (+5 коп.), сдать валюту можно по 43,85 грн.
  • Евро дешевеет: В обменниках валюта упала на 10 копеек (51,70 грн). В банках средняя цена продажи евро также снизилась до 51,90 грн.
  • Ощадбанк: Снизил курс доллара в приложении до 44,20 грн, а евро на карточках подешевело до 52,10 грн.
  • ПриватБанк: Держит стабильный доллар (44,30 грн в кассе), однако снизил цену евро в отделениях до 51,95 грн.
  • Monobank и "Пумб": Сохраняют самые высокие курсы продажи доллара на уровне 44,40 грн.
  • Стабильность: В "Пумбе" и Monobank курсы евро остались почти без изменений - 52,10 грн и 52,05 грн соответственно.

Курс валют в обменниках

Портал Minfin по состоянию на утро 29 апреля приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 43,95 (+5 коп) гривен при покупке и 43,85 (+5 коп) гривны - для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,70 (-10 коп) гривну, а сдать - по 51,50 (-6 коп) гривны.

Фото: курс валют на 29 апреля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллар по среднему курсу в 44,29 (-1 коп) гривны, а покупают - по 43,80 (+3 коп) гривны.

Евро в банках сегодня в среднем стоит 51,90 (-5 коп) гривну для покупки и 51,30 (без изменений) гривну - для сдачи.

ПриватБанк продает доллары по 44,30 (без изменений) гривны в отделениях и 44,44 (без изменений) гривны - для карточек. Евро в кассах банка можно купить по 51,95 (-10 коп) гривны, а безнал - 52,08 (без изменений) гривны.

Ощадбанк держит курс доллара на уровне 44,20 (-5 коп) гривен в мобильном приложении и 44,35 (-5 коп) гривны - для карт. Евро в мобильном "Ощаде" можно купить по 51,95 (-5 коп) гривны, а карточкой - 52,10 (-10 коп) гривны.

В "Пумбе" доллар сегодня стоит 44,40 (без изменений) гривны в кассе и 44,20 (без изменений) гривны - картой. Евро в отделениях банка можно купить по 52,10 (без изменений) гривны.

Monobank сегодня держит курс продажи доллара на уровне 44,40 (без изменений) гривен, а евро - 52,05 (-2 коп) гривны.

Краткое резюме на сегодня:

Если вы хотите купить валюту, сегодня самые маленькие "ценники" в обменниках. Если же вы отдаете предпочтение банкам, то самым привлекательным является Ощадбанк (для доллара) и ПриватБанк (для евро в отделениях).

Monobank и ПУМБ пока держат одни из самых высоких курсов продажи доллара - 44,40 грн.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Под ударом оказались гипермаркет, больница и дома: все о ночной атаке от Харькова до Одесской области
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
