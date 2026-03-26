Курс валют на 26 марта: в обменниках штиль, а банки снижают цены

Затишье в обменниках: Средний курс доллара стабилизировался на отметке 44,05 грн, не изменившись со вчерашнего утра.

Средний курс доллара стабилизировался на отметке 44,05 грн, не изменившись со вчерашнего утра. Банки снижают цены: Евро в кассах банков подешевел сразу на 12 копеек, а доллар потерял в цене 9 копеек.

Евро в кассах банков подешевел сразу на 12 копеек, а доллар потерял в цене 9 копеек. Выгодный курс в Monobank: Карточный курс доллара составляет 44,21 грн, что является одним из самых низких предложений среди топ-банков.

Карточный курс доллара составляет 44,21 грн, что является одним из самых низких предложений среди топ-банков. ПриватБанк и Ощадбанк: В кассах этих банков доллар сегодня продают по одинаковому курсу - 44,15 грн.

В кассах этих банков доллар сегодня продают по одинаковому курсу - 44,15 грн. Евро в "Пумбе": Банк предлагает покупку европейской валюты в кассах по 51,40 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, по состоянию на утро 26 марта средний курс доллара в обменниках держится на уровне вчерашнего утра - 44,05 гривен при покупке. Сдать валюту можно по курсу в 43,95 (+3 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня стоит 51,20 (-3 коп) гривны при покупке, а сдать валюту можно по 51 (без изменений) гривне.

Фото: курс валют на 26 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банка

В банках сегодня доллар можно купить по среднему курсу в 44,15 (-9 коп) гривны, а сдать - по 43,67 (-8 коп) гривны.

Евро в банках сегодня можно купить по среднему курсу в 51,25 (-12 коп) гривну, а сдать валюту можно по 50,60 (-10 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллар в кассах по 44,15 гривен, а для карточных операций - 44,24 гривны. Евро же в "Привате" можно купить по 51,20 гривны в отделениях и 51,28 гривны - по безналу.

Ощадбанк продает доллар в мобильном "Ощаде" по 44,15 гривны, а для карточек курс составляет 44,30 гривны. Евро в приложении стоит 51,25 гривну, а безнал - 51,45 гривну.

В "Пумбе" доллар сегодня можно купить по 44,30 гривны в кассе и по 44,10 гривны - безнал. Евро в кассах банка можно купить по 51,40 гривны.

Monobank продает доллар по 44,21 гривны, а евро - по 51,26 гривны.