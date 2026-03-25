Курс валют на 25 марта: доллар и евро изменили траекторию в банках и обменниках

Курс доллара в обменниках

По состоянию на утро 25 марта портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,05 гривен при покупке. Это на 13 копеек ниже, чем вчера утром. Сдать валюту можно по курсу в 43,92 (-8 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,23 (-17 коп) гривны, а сдать - по 51 (-10 коп) гривны.

Фото: курс валют на 25 марта (инфографика РБК-Украина)

Курс доллара в банка

Средний курс доллара в банках составляет 44,24 (+13 коп) гривны при покупке и 43,75 (+15 коп) гривен - при сдаче валюты.

Евро банки сегодня продают по среднему курсу в 51,37 (+27 коп) гривну, а сдать валюту можно по 50,70 (+40 коп) гривен.

"Пумб" сегодня продает доллар в кассах по 44,30 гривны, а для безнала - 44,10 гривны. Евро в "Пумбе" сегодня можно купить по 51,40 гривны.

Monobank держит доллар на уровне 44,23 гривен для покупки, а евро - 51,27 гривны.

ПриватБанк продает доллар в кассах по 44,15 гривны, а для операций картой - по 44,24 гривны. Евро в "Привате" сегодня можно купить в отделениях по 51,25 гривны, а картой - по 51,28 гривны.

Ощадбанк продает американскую валюту в мобильном "Ощаде" по 44,20 гривны, а для карт - по 44,30 гривны. Евро в Ощадбанке сегодня можно купить по 51,35 гривны в приложении и 51,50 гривны - карточкой.