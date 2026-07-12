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АЗС держат цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июля

11:57 12.07.2026 Вс
2 мин
Разница в цене бензина достигает 6 гривен на литре
aimg Ирина Гамерская
АЗС держат цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июля Фото: что происходит с ценами на АЗС сегодня (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на 12 июля крупные сети автозаправочных станций (АЗС) в Украине сохранили ценники на прежнем уровне. Стоимость бензина, дизеля и автогаза остается неизменной, что позволяет водителям планировать поездки в выходной день без ожидания сюрпризов на заправках.

Об актуальных ценах на OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафте" - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Ценовая стабильность: Большие сети АЗС (OKKO, WOG, SOCAR, "Укрнафта") не изменяли стоимость горючего в течение последних суток. Несмотря на выходной день рынок сохраняет баланс.
  • Экономия для водителей: Разница в цене между премиальными сетями и бюджетной "Укрнафтой" достигает 6 гривен на литре бензина и 5 гривен на дизтопливо.
  • Планировка поездки: Стабильность цен позволяет водителям точно рассчитать расходы на поездку выходного дня без ожидания внезапных удорожаний на стелах.

АЗС держат цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 июля

Фото: цены на АЗС 12 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 74,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Анализ цен: насколько отличается стоимость топлива

На рынке сохраняется заметная разница между премиальными сетями и бюджетным сегментом. Оценить, сколько вы можете сэкономить, сравнив цены на популярные виды топлива:

  • Бензин А-95: Наибольшая разница наблюдается между сетями SOCAR (82,90 грн/л за NANO 95) и "Укрнафтой" (76,90 грн/л за Energy). Разница составляет 6 гривен на литре. Если вы заправляете полный бак (например, 50 литров), экономия на одной заправке может достигать 300 гривен.
  • Дизельное топливо: Между премиальными сетями (OKKO/WOG - 79,90 грн/л) и "Укрнафтой" (74,90 грн/л) разница составляет 5 гривен на литре.
  • Автогаз: Здесь разрыв наиболее ощутим для постоянных пользователей. Цена на OKKO, WOG и SOCAR составляет 41,90 грн/л, тогда как на "Укрнафте" - 38,40 грн/л. Разница - 3,50 грн на литре.

Итог для водителя:

Если вам критичен бюджет поездки, использование сети с более низкими ценами может сэкономить значительную сумму при длительных путешествиях.

В то же время, выбор премиальных сетей часто аргументируется наличием дополнительных сервисов (кофе, еда, качественное обслуживание) и программ лояльности, которые могут нивелировать разницу в цене при наличии индивидуальных скидок в приложениях АЗС.

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