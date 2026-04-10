Курс валют на 10 апреля: где сегодня самый дешевый доллар и за сколько реально купить евро

Главное:

Доллар в банках: средняя покупка - 43,72 грн (-3 коп.), продажа - 43,24 грн.

средняя покупка - 43,72 грн (-3 коп.), продажа - 43,24 грн. Евро в банках: курс продажи вырос до 51,20 грн (+16 коп.).

курс продажи вырос до 51,20 грн (+16 коп.). Обменники: доллар стабилен (43,55 грн), евро подорожало до 50,95 грн.

доллар стабилен (43,55 грн), евро подорожало до 50,95 грн. ПриватБанк и Ощадбанк: держат цену доллара в кассах на уровне 43,70 грн.

держат цену доллара в кассах на уровне 43,70 грн. Онлайн-курс: в monobank доллар стоит 43,85 грн, евро - 51,25 грн.

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара в обменниках утром 10 апреля составляет 43,55 (без изменений) гривны при покупке. Сдать валюту сегодня можно по среднему курсу в 43,45 (+5 коп) гривны.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 50,95 (+5 коп) гривен, а сдать - по 50,70 (+5 коп) гривен.

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках сегодня составляет 43,72 (-3 коп) гривны при покупке и 43,24 (-2 коп) гривны при сдаче валюты.

За евро в банках сегодня придется заплатить 51,20 (+16 коп) гривну, а сдать валюту можно по курсу 50,50 (+25 коп) гривен.

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 43,7 гривны, а для карточек - 43,85 гривны. Евро в "Привате" по безналу можно купить по 51,28 гривны, а в кассах - по 51,2 гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 43,7 гривны, а для карт курс - 43,85 гривны. Евро в приложении "Ощада" стоит 51,25 гривну, а безнал - 51,4 гривну.

В "Пумбе" доллар можно купить в кассе по 43,8 гривны, а безнал - 43,6 гривны. Евро в банке стоит сегодня 51,2 гривну.

В monobank доллар можно купить по 43,85 гривны, а евро - по 51,25 гривны.