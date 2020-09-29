Курс України до ЄС є ще більш актуальним, ніж раніше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський очікує, що черговий саміт Україна - ЄС, який очікується за тиждень, буде успішним. Він уже провів відеоконференцію з депутатами Європейського парламенту.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Він розповів про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного покращити координацію та співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму, а також сприяти захисту прав кримчан.

"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський Союз ще більш актуальний для України, ніж раніше", - заявив він.

Україна такоже прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу".

Учасники відеоконференції обговорили питання спорудження меморіального комплексу-музею, адже робоча група Європарламенту "Пам'ять заради майбутнього" своєю діяльністю прагне досягти виділення коштів Європейським Союзом на фінансування пілотного проекту "Голоси: свідчення Голокосту з України".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на порядку денному під час саміту буде широке коло питань. Основною темою має стати питання оновлення Угоди про асоціацію.