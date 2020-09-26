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Саміт Україна-ЄС перенесли на 6 жовтня

Брюссель, Субота 26 вересня 2020 14:22
Саміт Україна-ЄС перенесли на 6 жовтня
Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)
Автор: Максим Зайченко

Саміт Україна-ЄС перенесли з 1 на 6 жовтня. Українська сторона очікує, що одним з основних питань саміту буде оновлення Угоди про асоціацію.

Про це у Twitter повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.

"У ході телефонної розмови з Володимиром Зеленським ми домовилися зустрітися разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн в Брюсселі 6 жовтня для проведення 22-го саміту ЄС-Україна", - повідомив він.

Як повідомив раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, на порядку денному під час саміту буде широке коло питань. Основною темою має стати питання оновлення Угоди про асоціацію.

При цьому посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас повідомив, що найближчим часом з боку ЄС не очікується ніяких великих політичних кроків до подальшої європейської інтеграції України, однак ЄС допомагає Україні стати ближчою в аспектах економіки, стандартів, бізнесу і науки.

Зазначимо, міністр економіки Ігор Петрашко вважає, що офіційні переговори про перегляд Угоди про асоціацію з Європейським союзом почнуться в січні 2021 року.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина заявила, що Угода про асоціацію з ЄС український бізнес подав понад 150 змін.

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