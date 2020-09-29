Курс Украины в ЕС является еще более актуальным, чем ранее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что очередной саммит Украина - ЕС, который ожидается через неделю, будет успешным. Он уже провел видеоконференцию с депутатами Европейского парламента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он рассказал об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество с целью противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также способствовать защите прав крымчан.

"Несмотря на те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", - заявил он.

Украина также стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза".

Участники видеоконференции обсудили вопросы строительства мемориального комплекса-музея, ведь рабочая группа Европарламента "Память ради будущего" своей деятельностью стремится достичь выделение средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта "Голоса: свидетельства Холокоста из Украины".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.