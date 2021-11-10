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"Курс України на ЄС - незмінний": мер Чернігова прокоментував свою позицію

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Чернігів, Середа 10 листопада 2021 20:52
"Курс України на ЄС - незмінний": мер Чернігова прокоментував свою позицію Фото: мер Чернігова Владислав Атрошенко (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Чернігова Владислав Атрошенко прокоментував своє висловлювання щодо НАТО. Він також закликав не перекручувати його позицію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку Атрошенка у Facebook.

"Мені зранку дали інформацію за кількістю загиблих хлопців на Донбасі. Це наші хлопці, з Чернігівщини. 186 життів. Поки наші хлопці гинуть від рук агресора, політики роками обговорюють вступ України до НАТО. Тому і реакція була відповідною. Про ЄС я не казав, але скажу зараз. Моя позиція щодо цього - чітка: Не слід спекулювати. Курс України до ЄС має бути незмінним", - наголосив мер Чернігова.

Водночас він наголосив для всіх політиків, які спекулюють на подібних питаннях: Росія - агресор, Крим та Донбас - Україна.

"Нам треба не мантри про НАТО повторювати, а вимагати від наших партнерів з того ж НАТО, ООН, ОБСЄ реальних дій щодо допомоги у безпеці та встановленні миру на Донбасі", - підсумував Атрошенко.

Раніше повідомлялося, що Атрошенко емоційно висловився щодо вступу України до НАТО, натякнувши на бездіяльність альянсу в той час, як Росія "творить на Донбасі, що хоче".

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