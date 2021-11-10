"Курс Украины на ЕС - неизменный": мэр Чернигова прокомментировал свою позицию

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко прокомментировал свое высказывание о НАТО. Он также призвал не искажать его позицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу Атрошенко в Facebook .

"Мне с утра дали информацию по количеству погибших ребят на Донбассе. Это наши ребята из Черниговщины. 186 жизней. Пока наши ребята гибнут от рук агрессора, политики годами обсуждают вступление Украины в НАТО. Потому и реакция была соответствующей. Про ЕС я не говорил, но скажу сейчас. Моя позиция по этому поводу - четкая: Не следует спекулировать. Курс Украины в ЕС должен быть неизменным", - подчеркнул мэр Чернигова.

В то же время он подчеркнул для всех политиков, которые спекулируют на подобных вопросах: Россия - агрессор, Крым и Донбасс - Украина.

"Нам надо не мантры про НАТО повторять, а требовать от наших партнеров из того же НАТО, ООН, ОБСЕ реальных действий по помощи в безопасности и установлении мира на Донбассе", - подытожил Атрошенко.

Ранее сообщалось, что Атрошенко эмоционально высказался относительно вступления Украины в НАТО, намекнув на бездействие альянса в то время, как Россия "творит на Донбассе, что хочет".