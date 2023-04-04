Движение на восток. Как Финляндии удалось быстро вступить в НАТО и в чем уроки для Украины

Финляндия официально в НАТО

Министр иностранных дел Пекка Хаависто во второй половине дня подписал документ о присоединении к альянсу. Он назвал этот момент историческим. По его словам, приблизительно в это же время Турция согласно процедуре передала решение о ратификации госсекретарю США Энтони Блинкену.

Отметим, как ожидается, в 16:30 по киевскому времени возле штаб-квартиры в Брюсселе поднимут флаг Финляндии. Затем еще пройдет пресс-конференция генсека Йенса Столтенберга с финским президентом Саули Ниинисте.

Столтенберг уже прокомментировал вступление Финляндии.

"(Президент России, - ред.) Путин хотел закрыть двери в НАТО, но в ответ получил другое. Наша дверь открыта", - отметил он.

Фото: заявление президента Финляндии о вступлении в НАТО (twitter.com/niinisto)

В своем заявлении финская сторона делает акцент на том, что ее членство в НАТО не направлено против третьих стран.

"Финляндия - стабильная и предсказуемая Северная страна, которая стремится к мирному разрешению споров… В то же время ясно, что самый значительный вклад в коллективное сдерживание и оборону будет строиться на безопасности нашей собственной территории", - говорится в документе.

Отдельно подчеркивается, что членство Финляндии в НАТО является неполным без Швеции, поэтому союзники должны приложить усилия для скорейшего ее принятия.

Финский путь в НАТО и причины вступления

Многие годы Финляндия придерживалась политики вынужденного нейтралитета. Она была обусловлена поражением во Второй мировой войне и рядом соглашений с СССР. Впоследствии даже возник отдельный термин - "финляндизация". Его используют в отношении тех стран, которые вынуждены ориентироваться на интересы более могущественного соседнего государства.

По условиям Парижского мирного договора от 1947 года Финляндия передала СССР области Петсамо, Салла, Кольский перешеек и обязалась выплатить репарации. Отдельным документом закреплялось ограничение вооруженных сил. Внешняя политика в послевоенное время должна была учитывать интересы Советского Союза. В связи с этим Финляндия отказалась от плана Маршалла и подписала договор о дружбе с Москвой.

Страна сохранила независимость, рыночную экономику и демократию, но по-настоящему самостоятельной стала лишь после распада СССР. Благодаря высокому уровню жизни и экономики вступила в Евросоюз уже 1995 году.

Сближение с НАТО началось в 1990-х годах с участия в программе "Партнерство ради мира" и внедрения стандартов. В 1995-м финские войска присоединились к силам НАТО в Боснии и Герцеговине, с 1999-го - в Косово. В 2002-2021 годах Финляндия входила в состав западной коалиции в Афганистане.

В 2008 году присоединилась к Силам быстрого реагирования НАТО. Затем стала партнером Программы расширенных возможностей НАТО, запущенной в 2014 году.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году среди финнов выросла поддержка вступления в НАТО. В мае Финляндия вместе со Швецией подали заявки на вступление, и уже 5 июля в Брюсселе были подписаны соответствующие протоколы. Здесь стоит отметить, что уровень совместимости этих стран с альянсом настолько высок, что раньше в НАТО в шутку говорили, если Финляндия и Швеция в среду подадут заявки, то их примут не позднее полудня пятницы.

Уже к середине осени парламенты почти всех стран-участниц НАТО ратифицировали протоколы. Однако Венгрия и Турция сделали это лишь 31 марта 2023 года. И до сих пор не ратифицировали шведскую заявку. Формально венгерская сторона объясняла задержку дебатами в парламенте оп вопросу Финляндии. Турция дала добро после того, как Хельсинки "предприняли конкретные шаги для выполнения условий меморандума" о сотрудничестве в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений.

Политолог Владимир Фесенко считает, что Турция и Венгрия в определенной степени затормозили евроатлантическую интеграцию Финляндии. Поскольку она могла стать членом НАТО еще в прошлом году.

"Но ей все-таки удалось достаточно быстро получить членство в НАТО. Почему так вышло? Это, безусловно, следствие российского вторжения в Украину. Именно поэтому и Финляндия, и Швеция захотели под зонтик НАТО. Все страны, которые граничат с Россией, испытали большие риски с ее стороны. Это парадокс, что (президент России, - ред.) Путин не хотел расширения НАТО, но именно его война привела к обратному эффекту", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Как вступление Финляндии в НАТО повлияет на Россию

С вступлением Финляндии в НАТО российская сторона получила дополнительные 1 340 км общей границы с Североатлантическим альянсом. То есть можно сказать, что Москва за год достигла прямо противоположного эффекта. Поскольку одной из причиной войны против Украины называлось предотвращение расширения НАТО на восток.

Как отмечает украинский Центр стратегических коммуникаций, именно российская агрессия против Украины убедила Финляндию, что в условиях соседства с РФ следует полагаться только на коллективную безопасность.

Кроме того, в центре отдельно обращают внимание на то, что членство Финляндии в НАТО сделает Россию более уязвимой, чем будущее вступление Украины - альянс вплотную приближается к Санкт-Петербургу и базам Северного и Балтийского флотов.

Примечательно, что со стороны России нет особых резких заявлений. Вероятно, потому, что Владимир Путин признал геополитическое поражение в этом вопросе еще летом 2022-года. Тогда он заявил, что у него нет проблем с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. И только лишь отметил, что будет зеркально реагировать на увеличение военной инфраструктуры.

Сегодня министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что вступление Финляндии создает риски существенного риска конфликта, но не повлияет на ход российско-украинской войны.

Прецедент для Украины?

Официальное вступление Финляндии проходит на фоне другого знакового события. Впервые за несколько лет в Брюсселе пройдет заседание комиссии Украина - НАТО. И впервые с 2017 года в ней примет участие министр иностранных дел. Как заявили в МИД, Дмитрий Кулеба проведет важные переговоры в контексте подготовки к саммиту в Вильнюсе, обсудит новые поставки вооружений и производство боеприпасов.

Отметим, до этого заседание комиссии неоднократно блокировала Венгрия. Будапешт хочет добиться от Украины уступок в законах о языке и образовании, поскольку считает, что они нарушают права венгерского меньшинства.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что министры иностранных дел обсудят начало многолетней программы для Украины. Чтобы обеспечить ее оборону и предотвратить вооруженную агрессию в будущем. По данным Bloomberg, речь может идти о дополнительных 500 млн евро в год от союзников.

Что касается перспектив вступления Украины, то здесь позиция альянса не изменилась. По словам Столтенберга, на данный момент есть консенсус в том, что рано или поздно она присоединится к НАТО. Однако без победы в российско-украинской войне "в этом не будет смысла".

"Первым и самым неотложным шагом для союзников Киева является поддержка и дальнейшее усиление военной, летальной, нелетальной и экономической поддержки Украины", - заявил он накануне.

Американское издание Financial Times пишет, что в Брюсселе также обсудят повышение оперативной совместимости между украинской армии и силами НАТО, а также ускорение перехода от советских вооружений к западным. Тем не менее в отношении евроатлантической интеграции Киева официальных шагов не планируется.

"Эта (украинская, - ред.) заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем ее. Членство не может быть не вариантом прямо сейчас. Но мы можем предпринять конкретные действия, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе", - отметил один из дипломатов.

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что до победы в войне не стоит рассчитывать на вступление в НАТО. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко уверен, что только после этого наша страна может присоединиться к НАТО. До окончания войны шансов нет, причем по его мнению, имеется в виду возвращение к границам по состоянию на 1991 год.

Политолог Владимир Фесенко отмечает, что финский прецедент может стать очень значимым для Украины. До этого Украина шла по традиционному пути, пытаясь получить План действий по членству в НАТО. Теперь же переход на натовские стандарты может ускорить вступление, и Украина способна воспользоваться опытом Финляндии.

"Но с высокой вероятностью не сегодня, а только после окончания войны. Пока война продолжается, нам не будут давать членства по любой процедуре - по традиционной с переходным периодом или ускоренной путем. Потому что это означает вступление в силу ст. 5 о коллективной защите, а в условиях войны - это слишком рискованно. Мы видим, что США и НАТО избегают прямого военного столкновения с Россией. Поэтому в условиях войны - это невозможно", - добавил он.

По его мнению, окно возможностей для Украины появится, даже если итог войны будет относительно победным. То есть если не будет полного освобождения оккупированных территории. Как вариант, НАТО могло бы принять Украину, но без распространения ст. 5 на них. С одной стороны, это стимулировало бы Киев согласиться на некий промежуточный вариант, а с другой - дало бы гарантии безопасности от вторжения России в дальнейшем.

Но что действительно может ускорить вступление Украины в НАТО, так это потенциал украинской армии, которая является одной из наиболее боеспособных в мире и уже доказала, что может сдержать российскую агрессию. Хотя и здесь нужно оставаться реалистами - это не произойдет автоматически, а некоторые страны могут блокировать процесс, боясь прямого столкновения с Россией. Поэтому уже сейчас необходимо готовить тактику преодоления возможных препятствий. В том числе с привлечением США и других влиятельных союзников.