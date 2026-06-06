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ЦИК Армении за день до выборов отказалась исключать партию, которую связывают с РФ

23:10 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об отказе ЦИК снять "Сильную Армению" с выборов?
aimg Эдуард Ткач
ЦИК Армении за день до выборов отказалась исключать партию, которую связывают с РФ Фото: решение ЦИК было единогласным (Getty Images)
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В субботу Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отказалась снять с выборов оппозиционную партию "Сильная Армения", которую возглавляет армяно-российский миллиардер Самвел Карапетян. Это произошло за день до того, как уже завтра пройдут выборы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Заявление о дисквалификации блока было подано проевропейской партией "Республика" от имени не главы Арма Саргсяна. В частности, основе обращения была информация о подкупе избирателей.

"В ходе избирательной кампании 2026 года альянс партий "Сильная Армения", участвовавший в выборах, и связанные с ним лица, по их попустительству, поощрению или с их согласия, предположительно совершили многочисленные действия, направленные на раздачу избирательных взяток и сокрытие имущественных интересов среди избирателей", - говорилось в заявлении.

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Однако в партии "Сильная Армения" отрицают обвинения и назвали заявление "Республики" "юридической бессмыслицей".

"В избирательном кодексе говорится: непрерывные нарушения... вы не доказали ни одного нарушения, но говорите о непрерывных нарушениях... Вы утверждаете, что есть обвинение. Обвинения нет", - сказал заместитель кандидата от партии и юрист Арам Вардеванян.

По итогу двухчасового рассмотрения дела, ЦИК единогласно отклонила заявление об отмене регистрации "Сильной Армении". Глава ЦИК Ваагн Овакимян отметил, что оснований для отклонения нет, а заявление "Республики" основано на предположениях.

Что предшествовало

Как поясняет "Радио Свобода", партия "Республика" подала заявление в ЦИК после дебатов на Общественном телевидении, которые прошли вчера 4 июня и при участии премьер-министра Никола Пашиняна.

В ходе дебатов прозвучала идея о том, что на основании сообщений и опубликованных записей о подкупе избирателей, участие партии "Сильная Армения" следует аннулировать. Но Пашинян отметил, что его политсила не будет обращаться в ЦИК, чтобы не создавать впечатления, будто бы есть опасение проиграть выборы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 7 идея Армения будет выбирать новый парламент, где на кону - проевропейский курс, которым страна следует в течение последних лет под руководством премьер-министра Никола Пашиняна.

Подробный разбор, ударил ли Пашинян курс Армении на Запад - читайте в материале РБК-Украина.

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