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Курс польского злотого к гривне продолжает расти

Украина, Среда 15 января 2025 15:52
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Курс польского злотого к гривне продолжает расти Фото: курс злотого вырос на 7 копеек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке злотый стабилен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,2129 гривен за 1 злотый (+0,0637 грн).

Курс польского злотого к гривне продолжает расти

bank.gov.ua

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании кросс-курса пары злотый-доллар на польском рынке.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,37 гривен. Курс продажи упал на 2 копейки.

Напомним, НБУ снизил курс доллара к гривне. Доллар уже несколько дней колеблется у исторического максимума.

Официальный курс на 16 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2659 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).

Курс евро составит 43,5297 гривен за 1 евро (+0,2079 грн).

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