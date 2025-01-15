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Курс польського злотого до гривні продовжує зростати

Україна, Середа 15 січня 2025 15:52
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Курс польського злотого до гривні продовжує зростати Фото: курс злотого зріс на 7 копійок (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс польського злотого до гривні. На готівковому ринку злотий стабільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 16 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 10,2129 гривень за 1 злотий (+0,0637 грн).

Курс польського злотого до гривні продовжує зростати

bank.gov.ua

НБУ встановлює курси гривні до польського злотого щодня на підставі крос-курсу пари злотий-долар на польському ринку.

На готівковому ринку обмінні пункти купують злотий у середньому за 10,25 гривень і продають по 10,37 гривень. Курс продажу впав на 2 копійки.

Нагадаємо, НБУ знизив курс долара до гривні. Долар уже кілька днів коливається біля історичного максимуму.

Офіційний курс на 16 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2659 гривень за 1 долар (-0,0075 грн).

Курс євро становитиме 43,5297 гривень за 1 євро (+0,2079 грн).

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