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НБУ снизил официальный курс доллара к гривне

Украина, Среда 15 января 2025 15:31
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НБУ снизил официальный курс доллара к гривне Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 16 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,2659 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн).

НБУ снизил официальный курс доллара к гривне

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,5297 гривен за 1 евро (+0,2079 грн).

НБУ снизил официальный курс доллара к гривне

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 3 копейки до 42,23-42,27 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил официальный курс доллара к гривне

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 1 копеек до 42,90 грн/доллар.

Привязка гривны к евро

Как заявила первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова, евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны.

По ее словам, "это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском Союзе".

В то же время Рожкова отметила, что "когда и как - это другой вопрос".

"Потому что сейчас, в период вызовов, связанных в первую очередь с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время", - сказала первый заместитель главы НБУ

Напомним, главной курсообразующей валютой в Украине остается доллар. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает этот статус.

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