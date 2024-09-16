Курс, оборона, зарплата и пенсии. Основные показатели бюджета на 2025 год

Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 938 млрд грн, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП.

"Финансирование сектора безопасности и обороны является ключевым приоритетом, заложенным в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год. Расходы для обеспечения эффективного противостояния врагу будут расти. Все внутренние поступления и заимствования направим на нужды защитников Украины", - сказал министр финансов Сергей Марченко.

Прогнозы бюджета: ВВП, инфляция, курс доллара

По итогам 2025 года прогнозируется продолжение постепенного восстановления экономики – рост реального ВВП на уровне 2,7%. Однако рост замедлится по сравнению с 2024 годом (ожидания – 3,5%) и ростом на 5,3% в 2023 году.

"Вместе с тем, война продолжается и потери и убытки, которые она наносит экономике Украины, не ограничиваются только материальными разрушениями, но и формируют комплекс проблемных явлений и рисков, сдерживающих экономическое развитие страны в прогнозном периоде", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Рост потребительских цен ускорится в 2025 году до 9,5% по сравнению с 2024 годом (ожидания – 7,9%) и 2023 годом (5,1%). По прогнозу правительства, цены будут двигаться вверх ростом цен на сырье, повышением заработных плат, постепенной девальвацией гривны.

Кабинет министров ожидает роста курса доллара до 45,0 гривен в 2025 году. На 2024 год средний курс прогнозируется на уровне 40,8 грн./доллар. Курс доллара будет зависеть от продолжительности войны. При прекращении боевых действий курс стабилизируется на текущем уровне 41 грн/доллар.

Минимальная зарплата

Правительство решило заморозить минимальные зарплаты на прогнозном горизонте. Документом предлагается установить с 1 января 2025 минимальную заработную плату:

в месячном размере – 8000 гривен;

в почасовом размере – 48 гривен

"Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16 процентов по сравнению с 2023 годом)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Прожиточный минимум и минимальная пенсия

Базовым государственным социальным стандартом есть прожиточный минимум, установленный законом, на основе которого определяются государственные социальные гарантии и стандарты в сферах доходов населения, жилищно-коммунального, бытового, социально-культурного обслуживания, здравоохранения и образования.

В 2025 году этот показатель менять не планируется.

Проектом предлагается установить с 1 января 2025 года прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет – 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет – 3196 гривен;

трудоспособных лиц – 3028 гривен;

трудоспособных лиц, применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи, – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов – 2102 гривны;

трудоспособных лиц, применяемого для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, – 2102 гривны;

лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия), – 2361 гривна;

лиц, лишившихся трудоспособности, применяемого для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривен.

Рост зарплат и понижение безработицы

Ожидается, что средняя зарплата в 2024 году составит 20581 гривен (в 2023 году - 17442 гривен).

Правительство прогнозирует рост среднемесячной заработной платы в 2025 году как в номинальном выражении на 18,5% до 24 389 гривен, так и в реальном - на 8,1% к предыдущему году.

"Такое повышение зарплат обусловлено стремлением отечественных предприятий удерживать и привлекать новый высококвалифицированный персонал на фоне нехватки трудовых ресурсов", – пояснили в Кабмине.

По прогнозу правительства, постепенная адаптация производителей к новым условиям деятельности, повышению экономической активности и увеличению рабочих мест, в том числе за счет большего привлечения женщин, станет дополнительным фактором возобновления потребительского спроса и будет способствовать постепенному уменьшению уровня безработицы в 2025 году до 17,7%.

Повышение налогов

На 2025 год учтен дополнительный ресурс, предусмотренный проектом изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения" (№ 11416-д) в объеме 122,4 млрд. гривен.

В частности, повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% даст 107,7 млрд гривен; установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно, для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп – 13,7 млрд гривен, юридических лиц III группы – 929 млн гривен.

Субсидии

На субсидии на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа предусмотрено 42,3 млрд гривен.

Ожидается, что эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,8 млн. домохозяйствам.

Таким образом, количество получателей субсидий и льгот сократится на 400 тысяч (на 12,5%). Общая сумма из бюджета будет меньше на 15,2% (сокращение с 49,9 млрд. гривен до 42,3 млрд. гривен).