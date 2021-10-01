Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 1 жовтня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,63 гривень за долар, курс в покупці до 26,61 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,89 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6100 - 26,6300 грн/долар, євро 30,8702 - 30,8909 грн/євро, російський рубль 0,3650-0,3654 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5650 - 26,5850 грн/долар, євро 30,7755 - 30,7987 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.