Курс долара відновив зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку в продажу 1 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 17 копійок до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 31,03 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3250 - 27,3450 грн/долар, євро 31,0166 - 31,0393 грн/євро, російський рубль 0,3699-0,3701 грн/рубль.
Нагадаємо, 30 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 30,8967 - 30,9167 грн/євро, російський рубль 0,3659 - 0,3663 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара виріс до максимуму з кінця липня. Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,22 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.