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Міжбанк закрився падінням курсу долара

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Понеділок 09 серпня 2021 17:07
Міжбанк закрився падінням курсу долара Фото: курс долара на міжбанку знизився на 6 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 9 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,4515 - 31,4751 грн/євро, російський рубль 0,3640-0,3644 грн/рубль.

Міжбанк закрився падінням курсу долара

Нагадаємо, 6 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8050 - 26,8250 грн/долар, євро 31,5575 - 31,5810 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму з липня минулого року. Офіційний курс гривні до долара на 10 серпня встановлено на такому рівні: 26,8011 гривень за 1 долар (-0,0335 грн). При цьому курс долара на 9 серпня становить: 26,8346 гривень за 1 долар.

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