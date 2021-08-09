Міжбанк закрився падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 9 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,4515 - 31,4751 грн/євро, російський рубль 0,3640-0,3644 грн/рубль. Нагадаємо, 6 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8050 - 26,8250 грн/долар, євро 31,5575 - 31,5810 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3657 грн/рубль.