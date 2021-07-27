Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 27 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,89 гривень за долар, курс в покупці до 26,87 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,76 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8700 - 26,8900 грн/долар, євро 31,7442 - 31,7678 грн/євро, російський рубль 0,3643-0,3647 грн/рубль. Нагадаємо, 26 липня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,8257 - 31,8493 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.