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Курс долара продовжив падіння на міжбанку

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Вівторок 27 липня 2021 17:21
Курс долара продовжив падіння на міжбанку Фото: курс долара на міжбанку знизився на 8 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 27 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,89 гривень за долар, курс в покупці до 26,87 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,76 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,8700 - 26,8900 грн/долар, євро 31,7442 - 31,7678 грн/євро, російський рубль 0,3643-0,3647 грн/рубль.

Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Нагадаємо, 26 липня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,8257 - 31,8493 грн/євро, російський рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав до мінімуму за останній рік. Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлений на такому рівні: 26,906 гривень за 1 долар (-0,0745 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить: 26,9805 гривень за 1 долар. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

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