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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

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Україна, Четвер 17 червня 2021 17:08
Курс долара прискорив зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 13 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 17 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 13 копійок до 27,23 гривень за долар, курс в покупці до 27,21 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 36 копійок до 32,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2150 - 27,2350 грн/долар, євро 32,4674 - 32,4913 грн/євро, російський рубль 0,3765-0,3770 грн/рубль.

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 16 червня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,0850 - 27,1050 грн/долар, євро 32,8351 - 32,8593 грн/євро, російський рубль 0,3763 - 0,3767 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає другий день поспіль після того, як впав до мінімуму майже за рік.

Курс гривні до долара на 18 червня встановлено на такому рівні: 27,1712 гривень за 1 долар (+0,1437 грн). При цьому курс долара на 17 червня становить 27,0275 гривень за 1 долар.

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