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Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

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Понеділок 14 червня 2021 17:13
Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень Фото: курс долара на міжбанку знизився на 11 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 14 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 26,93 гривень за долар, курс в покупці до 26,91 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок до 32,64 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9150 - 26,9350 грн/долар, євро 32,6209 - 32,6452 грн/євро, російський рубль 0,3728-0,3734 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав нижче 27 гривень

Нагадаємо, 11 червня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0200 - 27,0400 грн/долар, євро 32,7482 - 32,7697 грн/євро, російський рубль 0,3762 - 0,3765 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,99 гривень за долар. Курс знизився на 5 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 червня встановлено на такому рівні: 26,9957 гривень за 1 долар (-0,0447 грн). При цьому курс долара на 14 червня становить: 27,0404 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав нижче 27 гривень вперше за 11 місяців. Нижче курс був тільки 13 липня 2020 року - 26,9505 гривень за долар.

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