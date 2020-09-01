Курс євро піднявся вище за 33 гривень, вперше за два роки

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Дорожче єдина європейська валюта була тільки у вересні 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,07 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 вересня встановлено на такому рівні: 33,0721 гривень за євро (+0,1771 грн). При цьому курс євро на 1 вересня становить 32,895 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро виріс до максимуму за два роки. Вище курс був тільки 28 вересня 2018 року - 33,12878 гривень за євро.

Готівковий ринок

Сьогодні, 1 вересня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 20 копійок до 33,01 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,47 (32,27 - 31 серпня), продажу - 33,01 (32,81 - 31 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 33,03 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 27,6049 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 1 вересня становить 27,5618 гривень за 1 долар.