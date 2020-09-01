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Курс євро піднявся вище за 33 гривень, вперше за два роки

Київ, Вівторок 01 вересня 2020 17:11
Курс євро піднявся вище за 33 гривень, вперше за два роки
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Дорожче єдина європейська валюта була тільки у вересні 2018 року

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,07 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 вересня встановлено на такому рівні: 33,0721 гривень за євро (+0,1771 грн). При цьому курс євро на 1 вересня становить 32,895 гривень за євро.

Курс євро піднявся вище за 33 гривень, вперше за два роки

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс євро виріс до максимуму за два роки. Вище курс був тільки 28 вересня 2018 року - 33,12878 гривень за євро.

Курс євро піднявся вище за 33 гривень, вперше за два роки

Готівковий ринок

Сьогодні, 1 вересня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 20 копійок до 33,01 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,47 (32,27 - 31 серпня), продажу - 33,01 (32,81 - 31 серпня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 33,03 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,60 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 вересня встановлено на такому рівні: 27,6049 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 1 вересня становить 27,5618 гривень за 1 долар.

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