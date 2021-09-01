Курс євро піднявся до рівня 32 гривні

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,93 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 2 вересня встановлено на такому рівні: 31,9323 гривень за євро (+0,1006 грн). При цьому курс євро на 1 вересня становить 31,8317 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає шостий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Скріншот (bank.gov.ua)