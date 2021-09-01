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Курс євро піднявся до рівня 32 гривні

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Україна, Середа 01 вересня 2021 17:52
Курс євро піднявся до рівня 32 гривні Фото: курс євро виріс на 10 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,93 гривень за євро. Це на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 вересня встановлено на такому рівні: 31,9323 гривень за євро (+0,1006 грн). При цьому курс євро на 1 вересня становить 31,8317 гривень за євро.

Курс євро піднявся до рівня 32 гривні

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає шостий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс євро піднявся до рівня 32 гривні

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,01 гривень за євро.

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