Курс долара на міжбанку перевищив рівень 27 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 1 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,04 гривень за долар, курс в покупці до 27,02 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,04 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0250 - 27,0450 грн/долар, євро 32,0111 - 32,0348 грн/євро, російський рубль 0,3699-0,3705 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 31 Серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,8167 - 31,8403 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.