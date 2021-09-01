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Курс долара на міжбанку перевищив рівень 27 гривень

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Україна, Середа 01 вересня 2021 17:07
Курс долара на міжбанку перевищив рівень 27 гривень Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 1 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,04 гривень за долар, курс в покупці до 27,02 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 20 копійок до 32,04 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0250 - 27,0450 грн/долар, євро 32,0111 - 32,0348 грн/євро, російський рубль 0,3699-0,3705 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку перевищив рівень 27 гривень

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 31 Серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,8167 - 31,8403 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,00 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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