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Курс евро поднялся к уровню 32 гривны

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Украина, Среда 01 сентября 2021 17:52
Курс евро поднялся к уровню 32 гривны Фото: курс евро вырос на 10 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,93 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 сентября установлен на таком уровне: 31,9323 гривен за евро (+0,1006 грн). При этом курс евро на 1 сентября составляет 31,8317 гривен за евро.

Курс евро поднялся к уровню 32 гривны

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет шестой день подряд после падения до годового минимума.

Курс евро поднялся к уровню 32 гривны

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 32,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,01 гривен за евро.

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