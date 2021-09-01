Курс евро поднялся к уровню 32 гривны

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,93 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 2 сентября установлен на таком уровне: 31,9323 гривен за евро (+0,1006 грн). При этом курс евро на 1 сентября составляет 31,8317 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет шестой день подряд после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)