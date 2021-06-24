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Курс євро зростає третій день поспіль

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Україна, Четвер 24 червня 2021 17:50
Курс євро зростає третій день поспіль Фото: курс євро впав на 9 копійок (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 червня встановлено на такому рівні: 32,7928 гривень за євро (+0,1925 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 32,6003 гривень за євро.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс кастет третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму за 10 місяців.

Курс євро зростає третій день поспіль

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 32,93 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 32,90 гривень за євро.

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