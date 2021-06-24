Курс євро зростає третій день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 25 червня встановлено на такому рівні: 32,7928 гривень за євро (+0,1925 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 32,6003 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс кастет третій день поспіль після того, як він впав до мінімуму за 10 місяців.

Скріншот bank.gov.ua