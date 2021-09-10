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Курс євро падає шостий день поспіль

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 17:52
Курс євро падає шостий день поспіль Фото: курс євро впав на 4 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,58 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 Вересня встановлений на такому рівні: 31,5843 гривень за євро (-0,0397 грн). При цьому курс євро на 10 вересня становить 31,624 гривень за євро.

Курс євро падає шостий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро падає шостий день поспіль.

Курс євро падає шостий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 13 копійок до 31,66 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,64 гривень за євро.

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