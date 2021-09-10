Курс евро падает шестой день подряд
Фото: курс евро упал на 4 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,58 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 13 сентября установлен на таком уровне: 31,5843 гривен за евро (-0,0397 грн). При этом курс евро на 10 сентября составляет 31,624 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро падает шестой день подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 31,66 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,64 гривен за евро.