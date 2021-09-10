Курс долара перейшов до зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку в продажу 10 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 31,66 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7400 - 26,7600 грн/долар, євро 31,6441 - 31,6651 грн/євро, російський рубль 0,3671-0,3675 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 9 вересня закрилися в діапазоні: 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,5165 - 31,5374 грн/євро, російський рубль 0,3656-0,3660 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс долара падає другий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 13 Вересня встановлено на такому рівні: 26,6782 гривень за 1 долар (-0,0482 грн). При цьому курс долара на 10 вересня становить 26,7264 гривень за 1 долар.