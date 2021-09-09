Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку в продажу 9 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 26,69 гривень за долар, курс в покупці до 26,67 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 31,53 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,5165 - 31,5374 грн/євро, російський рубль 0,3656-0,3660 грн/рубль.
Нагадаємо, 8 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7550 - 26,7750 грн/долар, євро 31,6137 - 31,6373 грн/євро, російський рубль 0,3650-0,3654 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.