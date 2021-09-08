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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Середа 08 вересня 2021 17:19
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара на міжбанку виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 8 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 26,77 гривень за долар, курс в покупці до 26,75 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,63 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7550 - 26,7750 грн/долар, євро 31,6137 - 31,6373 грн/євро, російський рубль 0,3650-0,3654 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 7 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,7000 - 26,7200 грн/долар, євро 31,6555 - 31,6792 грн/євро, російський рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,74 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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