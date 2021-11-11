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Долар на міжбанку різко пішов вгору, євро впав нижче 30 гривень

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 10:28
Долар на міжбанку різко пішов вгору, євро впав нижче 30 гривень Фото: курс долара підвищився на міжбанку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

На відкритті міжбанку 11 листопада курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс на 5 копійок - до 26,15 гривень за долар, в покупці - до 26,13 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 21 копійку - до 29,96 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 26,1300 - 26,1500 грн/долар, євро 29,9397 - 29,9626 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3671 грн/рубль.

Долар на міжбанку різко пішов вгору, євро впав нижче 30 гривень

Зазначимо, торги 10 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0850 - 26,1050 грн/долар, євро 30,1490 - 30,1721 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3691 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс майже до психологічної позначки. На 11 листопада 2021 року курс долара встановлено на рівні 26,05 гривень. Таким чином, курс залишається на мінімальних значеннях з березня минулого року.

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