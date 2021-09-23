Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 23 вересня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,64 гривень за долар, курс в покупці до 26,62 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 7 копійок до 31,27 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 31,2465 - 31,2700 грн/євро, російський рубль 0,36561-0,3665 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 22 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,5800 - 26,6000 грн/долар, євро 31,1809 - 31,2044 грн/євро, російський рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.