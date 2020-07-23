НБУ підвищив курс євро до максимуму з січня 2019 року

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 5 копійок

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,23 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 липня встановлено на такому рівні: 32,2366 гривень за євро (+0,0468 грн). При цьому курс євро на 23 липня становить 32,1898 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Відзначимо, вище курс був тільки 14 січня 2019 року - 32,4699 гривень за євро.

Готівковий ринок

Сьогодні, 23 липня 2020 року, курс євро виріс на 26 копійок до 32,43 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,85 (31,61 - 22 липня), продажу - 32,43 (32,17 - 22 липня) грн за євро

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,21 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,18 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 24 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,87 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 липня встановлено на такому рівні: 27,8779 гривень за 1 долар (+0,0981 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,7798 гривень за 1 долар.