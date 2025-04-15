Курс евро бьет рекорды: что будет с долларом и как не потерять сбережения

Почему так происходит, что делать с долларами и как правильно выбрать валюту для будущих сбережений - в материале РБК-Украина .

Главное:

Что заставило НБУ поднять курс евро до рекордного значения?

Как политика Трампа влияет на курсы валют?

Стоит ли немедленно продавать доллары и покупать евро?

Как правильно хранить сбережения на долгосрочную перспективу?

Почему растет курс евро

На 15 апреля Национальный банк установил рекордный курс - 47,03 гривны за евро. Это значение превысило предыдущую высокую стоимость этой валюты (46,2 гривны за евро), которая имела место в сентябре прошлого года. В коммерческих банках курс также вырос, например, Приватбанк 15 апреля продает евро по курсу 47,39 гривен, Ощадбанк - 47,35 гривен и Monobank - 47,35 гривен.

НБУ пошел на такой шаг, поскольку курс гривны является привязанным к доллару, соответственно, курс всех других валют к гривне определяется на основе их курса к доллару. Если какая-то иностранная валюта становится значительно дороже по отношению к доллару, автоматически она дорожает по отношению к гривне.

"НБУ поднял курс евро к гривне, потому что доллар потерял по отношению к евро", - сказал в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук.

Эксперт привел данные официального курса Европейского центрального банка, согласно которому 14 марта один евро стоил 1,089 доллара, а за месяц европейская валюта выросла на 4,5% - до 1,138 доллара. Укрепление евро к доллару происходит на фоне политической турбулентности, которую создает политика президента США Дональда Трампа.

"Трамп привнес значительную неопределенность в политическую и экономическую ситуацию в США, и это отразилось на валютном рынке. Происходит глобальный переток капитала, пересмотр роли США как "тихой гавани". Это, бесспорно, влияет на валютные курсы", - пояснил РБК-Украина заместитель директора по торговле ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, капитал перетекает из США в страны Европы, как более надежной и прогнозируемой юрисдикции для ведения бизнеса. "Это не временное явление. Евро укрепляется в долгосрочной перспективе, поскольку политика Трампа создает постоянную неопределенность", - отметил Сергей Фурса.

Несмотря на укрепление роли евро, по мнению Дмитрия Боярчука, доллар еще долго будет занимать доминирующую позицию. "Этот процесс (смены доминирующей валюты - ред.) не будет мгновенным, хотя выглядит неотвратимым", - добавил директор CASE-Ukraine.

Что делать с долларовыми сбережениями

Традиционно большинство украинцев выбирают доллар в качестве иностранной валюты для своих сбережений. В свете значительного роста евро и снижения курса доллара эксперты не советуют делать резких шагов. Если и стоит переходить на евро, как на основную валюту для хранения сбережений, то это следует делать на долгосрочную перспективу.

"В этом есть смысл, потому что мы ближе к ЕС и наша торговля в основном осуществляется со странами Еврозоны. Но я бы не советовал украинцам бежать менять свои сбережения и покупать евро, потому что на фоне волатильных новостей, курс еще много раз будет двигаться в ту или иную сторону", - высказал свое мнение Дмитрий Боярчук.

Эксперт добавил, что постепенный переход на евро оправдан тем, что доллар непременно будет терять свои позиции на фоне сегодняшней политики США, когда они теряют глобальное доминирование.

Фото: Доллар теряет в цене из-за роста неопределенности в отношении политики США (Getty Images)

Выбирать евро для будущих сбережений также предлагает Сергей Фурса, но обращает внимание на необходимость диверсификации и инвестирования наличности в определенные инструменты.

"Если это гривна, то лучше вкладываться в облигации внутреннего государственного займа, чтобы получать доход. Если иностранная валюта - то евро, но не стоит держать ее под подушкой, ведь инфляция действует и там (в странах Еврозоны - ред.). Инвестиции в государственные облигации в евро - это вариант", - прокомментировал представитель Dragon Capital.

Универсальная стратегия сохранения сбережений

Диверсификация инвестиций особенно важна в условиях постоянной неопределенности и колебаний на валютных рынках. Рядовому гражданину, который не имеет достаточно времени для отслеживания тенденций на валютном рынке, стоит придерживаться простой и универсальной стратегии - держать сбережения в равной степени в основных валютах.

"Когда такая большая финансовая нестабильность, лучше всего иметь диверсифицированные сбережения. У вас тогда должно быть 33% в гривне, 33% - в долларе и 33% - в евро. Это абсолютно идеальный вариант сбережения. Используя такую стратегию , вы точно не потеряете, чтобы не произошло", - сказал в комментарии РБК-Украина экономист, профессор университета "Львовская политехника" Алексей Другов.

По его словам, такой подход является универсальным, его следует придерживаться, независимо от того, что происходит на валютном рынке.

Политика Трампа создает проблемы не только в военно-политической плоскости, но и вызывает значительную неопределенность на валютном рынке. Поскольку нынешняя администрация Белого дома склонна к резким шагам, очевидно, что курс доллара в будущем будет еще не раз резко меняться. При таких обстоятельствах, украинцам стоит часть сбережений держать в более прогнозируемой валюте - евро, однако оставлять свой портфель вложений диверсифицированным.