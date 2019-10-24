Курс долара прискорив зростання

Долар піднявся рівня 25 грн/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 24 жовтня 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 28,01 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,88 (24,75 - 23 жовтня), продажу - 25,14 (24,98 - 23 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,57 (27,39 - 23 жовтня), продажу - 28,01 (27,79 - 23 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,53 - 23 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 23 жовтня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,95-25,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 24 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 25,06 гривень за долар, курс купівлі до 25,02 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 27,9669 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 24 жовтня довідковий курс на рівні 25,13 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 23 жовтня (24,87). Таким чином, офіційний курс наступний день буде встановлено приблизно на цьому ж рівні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України очікує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Згідно з оновленим макропрогнозом, у 2021 роцs курс складе 27,0 грн/долар, у 2022 році - у 27,5 грн/долар.

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.