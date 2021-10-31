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Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на початок листопада

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Україна, Неділя 31 жовтня 2021 08:20
Що буде з курсом долара: прогноз аналітика на початок листопада Фото: курс долара наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 27,2/27,4 грн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився незначно і різноспрямовано.

"Незначна і різноспрямована зміна курсу за тиждень свідчить про те, що долар до гривні знайшов свою тимчасову рівновагу поблизу поточних значень", - сказав він.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,20 до 26,33 грн (+0,5%). Попит / Пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,28/26,30 до 26,25/26,27 грн (-0,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках змінилися за тиждень з 26,23/26,43 до 26,25/26,43 грн (+0,1%/--). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок зростання курсу покупки при збереженні курсу продажу.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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