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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 10:18
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 26,31 гривень за долар, курс в покупці до 26,29 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 10 копійок до 30,43 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2900 - 26,3100 грн/долар, євро 30,4070 - 30,4301 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 29 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,2500 - 26,2750 грн/долар, євро 30,5083 - 30,5315 грн/євро, російський рубль 0,3713 - 0,3719 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,27 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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