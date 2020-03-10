Курс долара виріс на міжбанку на 40 копійок

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар міг подорожчати значно більше, якби не втручання НБУ

Курс долара на міжбанку у продаж 10 березня 2020 року виріс на 40 копійок до 25,41 гривень за долар, курс купівлі до 25,37 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 50 копійок до 26,88 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,3750 - 25,4100 грн/долар, євро 28,8463 - 26,8860 грн/євро, російський рубль 0,3526 - 0,3533 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,3750 25,4100 EUR/UAH 28,8463 26,8860 RUB/UAH 0,3526 0,3533

Нагадаємо, 6 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,9800 - 25,0100 грн/долар, євро 28,3498 - 28,3838 грн/євро, російський рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 10 березня курс долара продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 80 копійок до 25,86 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 10 копійок до 29,07 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 24,98 (24,57 - 6 березня), продажу - 25,86 (24,66 - 6 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,12 (27,49 - 6 березня), продажу - 29,07 (27,97 - 6 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,18 (3,41 - 6 березня), продажу 3,69 (3,78 - 6 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 39 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 25,3135 гривень за 1 долар (+0,3920 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 24,9215 гривень за 1 долар.

Зазначимо, Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією по продажу валюти, станом на 13:00 продав 250 млн доларів.