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Курс долара продовжує рости, незважаючи на інтервенції НБУ

Новини » Фінанси     11.03.2020 - 12:30
Курс долара продовжує рости, незважаючи на інтервенції НБУ
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар дорожчає на готівковому і на міжбанківському ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 березня 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 25,93 гривень за долар, курс євро виріс на 29 копійок до 29,07 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 25,40 (24,98 - 10 березня), продажу - 25,93 (25,86 - 10 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 28,62 (28,12 - 10 березня), продажу - 29,38 (29,07 - 10 березня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,21 (3,18 - 10 березня), продажу 3,71 (3,69 - 10 березня) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,60 - 25,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Курс долара продовжує рости, незважаючи на інтервенції НБУ

Міжбанк

Нагадаємо, 11 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 15 копійок до 25,56 гривень за долар, курс купівлі до 25,56 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 28,95 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 11 березня довідковий курс на рівні 25,58 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 10 березня (25,28 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Нагадаємо, різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Зазначимо, Національний банк у вівторок, 10 березня, вийшов з інтервенцією з продажу валюти і станом на 13:00 продав 250 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара.

Аналітики прогнозують подальше зростання курсу долара як мінімум до 26 гривень за долар. На їхню думку, на поточних відмітках курс долара може стабілізуватися у випадку єдиного фронту з боку НБУ, Мінфіну і голови уряду.

Аналітики очікують підтримки гривні з боку НБУ Курс долара продовжив зростання на міжбанку, незважаючи на заходи НБУ
Теми: Курс долара
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