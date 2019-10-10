Курс долара на міжбанку впав до рівня 24,50 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 13 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 10 жовтня 2019 року знизився на 13 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 27,03 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5300 грн/долар, євро 26,9904 - 27,0320 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5300 EUR/UAH 26,9904 27,0320 RUB/UAH 0,3788 0,3796

Нагадаємо, 9 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6200 - 24,6600 грн/долар, євро 27,0327 - 27,0766 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3796 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,53 гривень за долар, що на 18 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 11 жовтня встановлено на такому рівні: 2453,0569 гривень за 100 доларів (-17,0432 гривень).

У той же час в обмінних пунктах України 10 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 18 копійок до 25,84 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 27,33 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,52 (24,69 - 9 жовтня), продажу - 24,84 (25,02 - 9 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,84 (26,96 - 9 жовтня), продажу - 27,33 (27,49 - 9 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,48 - 9 жовтня), продажу 3,86 (3,87 - 9 жовтня) грн за 10 рублів.