НБУ підвищив офіційний курс долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 17 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,86 грн/долар, що на 12 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 17 липня встановлено на такому рівні: 2586,4142 гривень за 100 доларів (+12,3222 гривень).

При цьому курс долара на 16 липня становить 2574,092 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 16 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 2 копійки до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,81 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 4 копійки до 29,05 гривень за євро.

У той же час курс обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 26,00 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 25,74 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 29,35 гривень за євро.