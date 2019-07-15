Курс долара виріс на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подорожчав на 4 копійки

Курс долара на міжбанку в продажу 15 липня 2019 року виріс на 8 копійок до 25,82 грн/долар, курс купівлі до 25,79 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 29,09 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8200 грн/долар, євро 29,0627 - 29,0913 грн/євро, російський рубль 0,4110 - 0,4117 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,7900 25,8200

EUR/UAH 29,0627 29,0913

RUB/UAH 0,4110 0,4117

Нагадаємо, 12 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,7500 - 25,7800 грн/долар, євро 29,0778 - 29,1176 грн/євро, російський рубль 0,4081 - 0,4092 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,74 грн/долар, що на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 2574,092 гривень за 100 доларів (-1,9664 гривень)